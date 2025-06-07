38-летний Джокович рассказал, когда у него будет лучшая возможность снова выиграть ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 от итальянца Янника Синнера (4:6, 5:7, 6:7) поделился мнением о своей лучшей возможности выиграть ТБШ в карьере.
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«На данный момент не могу сказать, что принесёт завтрашний день в моей карьере. Я буду продолжать идти вперёд (смеётся). Очевидно, что Уимблдон — это следующий турнир, мой любимый с детства. Я сделаю всё возможное, чтобы подготовиться. Думаю, что моя лучшая возможность выиграть очередной «шлем», может быть, на Уимблдоне. Или на быстром хардовом корте, например, в Австралии. Я горжусь тем, что проделал сегодня и на этом турнире в целом, учитывая, что не был в отличной форме перед «Ролан Гаррос», — сказал Джокович на пресс-конференции.
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