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38-летний Джокович рассказал, когда у него будет лучшая возможность снова выиграть ТБШ

38-летний Джокович рассказал, когда у него будет лучшая возможность снова выиграть ТБШ
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 от итальянца Янника Синнера (4:6, 5:7, 6:7) поделился мнением о своей лучшей возможности выиграть ТБШ в карьере.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«На данный момент не могу сказать, что принесёт завтрашний день в моей карьере. Я буду продолжать идти вперёд (смеётся). Очевидно, что Уимблдон — это следующий турнир, мой любимый с детства. Я сделаю всё возможное, чтобы подготовиться. Думаю, что моя лучшая возможность выиграть очередной «шлем», может быть, на Уимблдоне. Или на быстром хардовом корте, например, в Австралии. Я горжусь тем, что проделал сегодня и на этом турнире в целом, учитывая, что не был в отличной форме перед «Ролан Гаррос», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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