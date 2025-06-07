Алькарас повторил достижение, ранее покорявшееся лишь Федереру на «РГ» в Открытую эру

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2025 повторил достижение, ранее в Открытую эру покорявшееся лишь 20-кратному чемпиону ТБШ, бывшей первой ракетки мира швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру. Об этом сообщает портал OptaAce.

По информации источника, Алькарас стал вторым игроком, который выиграл несколько полуфиналов мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции, проигрывая первый сет. Напомним, в текущем розыгрыше «Ролан Гаррос» испанец на отказе одолел итальянского теннисиста Лоренцо Музетти со счётом 4:6, 7:6, 6:0, 2:0 (Rt). Годом ранее Алькарас переиграл в полуфинале соревнований Янника Синнера (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).

Впервые подобное достижение покорялось легендарному Роджеру Федереру. Сначала швейцарей был сильнее аргентинца Давида Налбандяна (3:6, 6:4, 5:2 — отказ Налбандяна) в 2006 году. Во второй раз подобным образом Роджер победил другого аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (3:6, 7:6, 2:6, 6:1, 6:4) в 2009 году.

В решающем матче Открытого чемпионата Франции — 2025 Алькарас сыграет с Синнером.

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