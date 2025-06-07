Алькарас повторил достижение, ранее покорявшееся лишь Федереру на «РГ» в Открытую эру

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2025 повторил достижение, ранее в Открытую эру покорявшееся лишь 20-кратному чемпиону ТБШ, бывшей первой ракетки мира швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру. Об этом сообщает портал OptaAce.
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По информации источника, Алькарас стал вторым игроком, который выиграл несколько полуфиналов мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции, проигрывая первый сет. Напомним, в текущем розыгрыше «Ролан Гаррос» испанец на отказе одолел итальянского теннисиста Лоренцо Музетти со счётом 4:6, 7:6, 6:0, 2:0 (Rt). Годом ранее Алькарас переиграл в полуфинале соревнований Янника Синнера (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).
Впервые подобное достижение покорялось легендарному Роджеру Федереру. Сначала швейцарей был сильнее аргентинца Давида Налбандяна (3:6, 6:4, 5:2 — отказ Налбандяна) в 2006 году. Во второй раз подобным образом Роджер победил другого аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (3:6, 7:6, 2:6, 6:1, 6:4) в 2009 году.
В решающем матче Открытого чемпионата Франции — 2025 Алькарас сыграет с Синнером.
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