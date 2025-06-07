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38-летний Джокович ответил, последнее ли в карьере это его участие на «Ролан Гаррос»

38-летний Джокович ответил, последнее ли в карьере это его участие на «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, последний ли раз он участвует в «Ролан Гаррос». Отметим, в полуфинале спортсмен проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру со счётом 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Вы говорили ранее, что, возможно, это ваше последнее участие в «Ролан Гаррос», так ли это?
— Я сейчас не знаю. 12 месяцев — это довольно долгий срок на данном этапе моей карьеры. Хочу ли я играть больше? Да, хочу. Но смогу ли я играть здесь снова через 12 месяцев? Не знаю. Я стараюсь придерживаться плана, который у меня был, а именно — играть на турнирах «Большого шлема». Эти турниры являются приоритетом в моем календаре. Да, Уимблдон и Открытый чемпионат США входят в мои планы. Остальное мне не так ясно. Это всё, что я могу сказать на данный момент, — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, в финальном матче «Ролан Гаррос» встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас.

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