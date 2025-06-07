Паолини прокомментировала выход в парный финал «РГ» после разгрома Андреевой/Шнайдер

Четвёртая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини, которая в паре с соотечественницей Сарой Эррани вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2025, высказалась о соперницах по полуфинальной встрече. Напомним, в матче за выход в решающую стадию турнира итальянки разгромили российский дуэт Мирра Андреева — Диана Шнайдер со счётом 6:0, 6:1.

«Это был непростой матч. Они [Диана Шнайдер и Мирра Андреева] входят в число лучших пар мира. Мы рады, что смогли одержать победу. Мы уже много раз встречались с ними, и каждый раз это было сложно. В том числе и с психологической точки зрения, так как они демонстрируют высокий уровень игры. Для нас встречи с этой парой — это серьёзный вызов», — приводит слова Паолини Tennis Actu.

В финале Открытого чемпионата Франции Эррани и Паолини встретятся с Анной Данилиной из Казахстана и сербкой Александрой Крунич.

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Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»: