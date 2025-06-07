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Янник Синнер высказался о возможном завершении карьеры Новаком Джоковичем

Янник Синнер высказался о возможном завершении карьеры Новаком Джоковичем
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о 38-летнем Новаке Джоковиче в контексте возможного завершения им карьеры.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Новак Джокович сказал на этом самом месте, что, возможно, сыграл свой последний матч на «Ролан Гаррос» против вас. Он назвал это прекрасным прощальным матчем. Как это на вас влияет?

— Прежде всего, мы надеемся, что это не так. Я считаю, что теннису он нужен… Иметь кого-то, кто отличается от молодых парней… С моей точки зрения, приятно видеть его в раздевалке и ощущать эту энергетику. Я видел, как он тренировался пару дней назад. Он очень точен во всём, что делает. Он настоящий пример для всех нас. Если это так, я рад быть частью этого, потому что это также часть истории. Давайте надеяться, что это не так. Он сказал «возможно», так что никогда не знаешь, что будет дальше», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, вчера Синнер в 1/2 финала «Ролан Гаррос» обыграл Джоковича в трёх сетах.

Доннарумма поздравил Синнера с успешным стартом на «РГ»

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