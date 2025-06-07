Янник Синнер высказался о возможном завершении карьеры Новаком Джоковичем

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о 38-летнем Новаке Джоковиче в контексте возможного завершения им карьеры.

— Новак Джокович сказал на этом самом месте, что, возможно, сыграл свой последний матч на «Ролан Гаррос» против вас. Он назвал это прекрасным прощальным матчем. Как это на вас влияет?

— Прежде всего, мы надеемся, что это не так. Я считаю, что теннису он нужен… Иметь кого-то, кто отличается от молодых парней… С моей точки зрения, приятно видеть его в раздевалке и ощущать эту энергетику. Я видел, как он тренировался пару дней назад. Он очень точен во всём, что делает. Он настоящий пример для всех нас. Если это так, я рад быть частью этого, потому что это также часть истории. Давайте надеяться, что это не так. Он сказал «возможно», так что никогда не знаешь, что будет дальше», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, вчера Синнер в 1/2 финала «Ролан Гаррос» обыграл Джоковича в трёх сетах.

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