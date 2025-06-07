Джокович ответил, можно ли сравнить соперничество Синнера и Алькараса и «Большой тройки»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после поражения от Янника Синнера в 1/2 финала «Ролан Гаррос» ответил, можно ли сравнить соперничество итальянца с Карлосом Алькарасом с соперничеством «Большой тройки».
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— Считаете ли Вы, что в будущем мы сможем сравнить их соперничество с другими великими соперничествами, такими как Ваше с Роджером или Рафаэлем?
— На данный момент это немного сложно. Им нужно играть друг с другом как минимум 10 лет подряд, чтобы их можно было сравнить с нами. Но они определённо хороши для тенниса. Оба. Их соперничество — это то, что нужно нашему спорту. То, как они играют и подходят к теннисной жизни, я думаю, что их ждут очень успешные карьеры в ближайшие годы. Уверен, что мы будем видеть, как они часто поднимают большие трофеи над головой, — сказал Джокович на пресс-конференции.
Завтра, 8 июня, Синнер и Алькарас сыграют в финале «Ролан Гаррос».
Джокович станцевал и упомянул Соболенко после матча со Зверевым
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