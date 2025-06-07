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Джокович ответил, можно ли сравнить соперничество Синнера и Алькараса и «Большой тройки»

Джокович ответил, можно ли сравнить соперничество Синнера и Алькараса и «Большой тройки»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после поражения от Янника Синнера в 1/2 финала «Ролан Гаррос» ответил, можно ли сравнить соперничество итальянца с Карлосом Алькарасом с соперничеством «Большой тройки».

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Считаете ли Вы, что в будущем мы сможем сравнить их соперничество с другими великими соперничествами, такими как Ваше с Роджером или Рафаэлем?

— На данный момент это немного сложно. Им нужно играть друг с другом как минимум 10 лет подряд, чтобы их можно было сравнить с нами. Но они определённо хороши для тенниса. Оба. Их соперничество — это то, что нужно нашему спорту. То, как они играют и подходят к теннисной жизни, я думаю, что их ждут очень успешные карьеры в ближайшие годы. Уверен, что мы будем видеть, как они часто поднимают большие трофеи над головой, — сказал Джокович на пресс-конференции.

Завтра, 8 июня, Синнер и Алькарас сыграют в финале «Ролан Гаррос».

Джокович станцевал и упомянул Соболенко после матча со Зверевым

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