«Нужно быть готовым ко всему». Синнер — о финале «Ролан Гаррос» с Алькарасом

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался по поводу финала «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде, в котором он будет играть со вторым номером рейтинга из Испании Карлосом Алькарасом.
Матч пройдёт завтра, 8 июня, в Париже и начнётся не ранее 16:00 по московскому времени.
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«Играть с ним финал турнира «Большого шлема» — это нечто особенное. Большие матчи приятно проводить, пусть в них и приходится страдать. Мы молоды, талантливы, сильно отличаемся друг от друга. Интересно посмотреть на то, как это будет развиваться. Как и в любом великом соперничестве, всё основывается на тактическом анализе того, что ты можешь сделать, но нужно быть готовым к изменениям, ведь ситуация может поменяться. Надо быть готовым ко всему», — сказал Синнер на пресс-конференции.
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