Арина Соболенко — Кори Гауфф: где смотреть, во сколько финал «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 8 июня, пройдёт финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках предпоследнего игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата», а также в одной из тематических групп «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.