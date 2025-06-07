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Арина Соболенко — Кори Гауфф: где смотреть, во сколько финал «Ролан Гаррос» — 2025

Арина Соболенко — Кори Гауфф: где смотреть, во сколько финал «Ролан Гаррос» — 2025
Арина Соболенко
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Сегодня, 8 июня, пройдёт финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках предпоследнего игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата», а также в одной из тематических групп «ВКонтакте».

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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