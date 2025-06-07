Арина Соболенко — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 8 июня, пройдёт финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках предпоследнего игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Теннисистки проводили 10 очных встреч, счёт в которых равный. На грунте также каждая из соперниц взяла одинаковое количество матчей — по одному.
Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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