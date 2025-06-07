Арина Соболенко — Кори Гауфф: история противостояния перед финалом «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 8 июня, пройдёт финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках предпоследнего игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
Теннисистки проводили 10 очных встреч, в которых каждая из них победила одинаковое количество раз. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Арины Соболенко и Кори Гауфф:
2020 год:
Лексингтон, хард, второй круг: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4;
Острава, хард, второй круг: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 6:1, 5:7, 6:7 (2:7).
2021 год:
Рим, грунт, третий круг: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 7:5, 6:3.
2022 год:
Торонто, хард, третий круг: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 5:7, 6:4, 7:6 (7:4).
2023 год:
Индиан-Уэллс, хард, 1/4 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 4:6, 0:6;
US Open, хард, финал: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 2:6, 6:3, 6:2.
2024 год:
Australian Open, хард, 1/2 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 6:7 (2:7), 4:6;
Ухань, хард, 1/2 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 6:1, 4:6, 4:6;
Итоговый чемпионат WTA, хард, 1/2 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 7:6 (7:4), 6:3.
2025 год:
Мадрид, грунт, финал: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 3:6, 6:7 (3:7).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в финал «Ролан Гаррос» — 2025.