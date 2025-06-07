Арина Соболенко — Кори Гауфф: история противостояния перед финалом «Ролан Гаррос» — 2025

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Сегодня, 8 июня, пройдёт финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках предпоследнего игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Теннисистки проводили 10 очных встреч, в которых каждая из них победила одинаковое количество раз. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Арины Соболенко и Кори Гауфф:

2020 год:

Лексингтон, хард, второй круг: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4;

Острава, хард, второй круг: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 6:1, 5:7, 6:7 (2:7).

2021 год:

Рим, грунт, третий круг: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 7:5, 6:3.

2022 год:

Торонто, хард, третий круг: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 5:7, 6:4, 7:6 (7:4).

2023 год:

Индиан-Уэллс, хард, 1/4 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 4:6, 0:6;

US Open, хард, финал: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 2:6, 6:3, 6:2.

2024 год:

Australian Open, хард, 1/2 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 6:7 (2:7), 4:6;

Ухань, хард, 1/2 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 6:1, 4:6, 4:6;

Итоговый чемпионат WTA, хард, 1/2 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 7:6 (7:4), 6:3.

2025 год:

Мадрид, грунт, финал: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 3:6, 6:7 (3:7).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в финал «Ролан Гаррос» — 2025.