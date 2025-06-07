Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Кори Гауфф: история противостояния перед финалом «Ролан Гаррос» — 2025

Арина Соболенко — Кори Гауфф: история противостояния перед финалом «Ролан Гаррос» — 2025
Арина Соболенко и Кори Гауфф
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 июня, пройдёт финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках предпоследнего игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Теннисистки проводили 10 очных встреч, в которых каждая из них победила одинаковое количество раз. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Арины Соболенко и Кори Гауфф:

2020 год:
Лексингтон, хард, второй круг: Кори ГауффАрина Соболенко — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4;
Острава, хард, второй круг: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 6:1, 5:7, 6:7 (2:7).

2021 год:
Рим, грунт, третий круг: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 7:5, 6:3.

2022 год:
Торонто, хард, третий круг: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 5:7, 6:4, 7:6 (7:4).

2023 год:
Индиан-Уэллс, хард, 1/4 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 4:6, 0:6;
US Open, хард, финал: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 2:6, 6:3, 6:2.

2024 год:
Australian Open, хард, 1/2 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 6:7 (2:7), 4:6;
Ухань, хард, 1/2 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 6:1, 4:6, 4:6;
Итоговый чемпионат WTA, хард, 1/2 финала: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 7:6 (7:4), 6:3.

2025 год:
Мадрид, грунт, финал: Кори Гауфф — Арина Соболенко — 3:6, 6:7 (3:7).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в финал «Ролан Гаррос» — 2025.

Материалы по теме
Соболенко и Гауфф бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Live
Соболенко и Гауфф бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android