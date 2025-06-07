«Особый момент как для меня, так и для него». Синнер — о финале «РГ» с Алькарасом

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, как он воспринимает матчи с испанцем Карлосом Алькарасом.

– Что вам больше всего нравится в игре с Карлосом Алькарасом? Это весело?

– Иногда весело, а иногда и нет, понимаете? (Улыбается). Мы стараемся проявить себя наилучшим образом. Я думаю, что когда мы показываем хорошую игру, то это тоже приятно, причём не только смотреть, но и играть. Это очень-очень особенный момент.

Финал «Большого шлема» против Карлоса — это особый момент как для меня, так и для него. Он победил здесь в прошлом году. Посмотрим, что будет. Безусловно, напряжение, которое вы чувствуете перед матчем и во время него, немного отличается. Мы оба очень молоды. Оба разные, но талантливые. Посмотрим, – сказал Синнер на пресс-конференции после полуфинального матча «Ролан Гаррос».

Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом в финале «Ролан Гаррос» – 2025. Матч запланирован на 8 июня.