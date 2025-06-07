Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турсунов раскритиковал действия Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» с Синнером

Турсунов раскритиковал действия Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» с Синнером
Дмитрий Турсунов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал действия 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 с итальянцем Янником Синнером. Серб уступил сопернику со счётом 4:6, 5:7, 6:7 (3:7).

Турсунов упомянул момент при счёте 2:0 в пользу Синнера на тай-брейке, когда Джокович принял мяч и с лёта направил его в сетку.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я, конечно, может, чего то не понимаю, и в целом не моё место давать советы лучшему игроку в истории, но блин, если ты плохо бьёшь смэш, то почему просто не дать мячу отскочить?!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

В финале Открытого чемпионата Франции — 2025 обидчик Джоковича Янник Синнер встретится с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Матч пройдёт завтра, 8 июня.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас впервые сразятся в финале «Шлема». Янник сорвал серию Джоковича в Париже
Синнер и Алькарас впервые сразятся в финале «Шлема». Янник сорвал серию Джоковича в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android