Турсунов раскритиковал действия Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» с Синнером

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал действия 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 с итальянцем Янником Синнером. Серб уступил сопернику со счётом 4:6, 5:7, 6:7 (3:7).
Турсунов упомянул момент при счёте 2:0 в пользу Синнера на тай-брейке, когда Джокович принял мяч и с лёта направил его в сетку.
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«Я, конечно, может, чего то не понимаю, и в целом не моё место давать советы лучшему игроку в истории, но блин, если ты плохо бьёшь смэш, то почему просто не дать мячу отскочить?!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.
В финале Открытого чемпионата Франции — 2025 обидчик Джоковича Янник Синнер встретится с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Матч пройдёт завтра, 8 июня.
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