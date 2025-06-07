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Новак Джокович — о полуфинале «РГ»: хорошо, что не получил «баранку» от Синнера

Новак Джокович — о полуфинале «РГ»: хорошо, что не получил «баранку» от Синнера
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Шестая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о полуфинальном матче «Ролан Гаррос» – 2025, в котором он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 5:7, 6:7 (3:7)).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Он был просто слишком хорош для меня сегодня. У меня были шансы в третьем сете, а на сетболе у меня был удар с форхенда, и я не выполнил его должным образом. Это то, с чем сталкиваешься, когда играешь с такими игроками, как Синнер и Алькарас. Они создают давление. Они постоянно находятся в игре, усиливая давление по ходу матча. Очень редко дают тебе шансы на выигрыш в каких-то ситуациях, и это заставляет тебя нервничать. Ты хочешь рисковать на ударах, и ты не попадаешь в корт. Хорошо, что я не получил «баранку» от Синнера. Он довольно много сделал их на этом турнире (улыбается).

С точки зрения уровня тенниса, я думаю, это были три напряжённых сета. Второй и особенно третий могли бы быть в мою пользу – один или два очка, один или два удара, но он заслужил победу. Я постоянно чувствовал давление. Он не давал мне времени на спокойную игру. Он постоянно заставлял меня защищаться. Вот почему он номер один в мире, и я желаю ему удачи в финале. Думаю, это будет замечательный матч с Карлосом, ведь они два лучших игрока на данный момент», – сказал Джокович на пресс-конференции после полуфинального матча «Ролан Гаррос».

В финале «Ролан Гаррос» – 2025 Янник Синнер сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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