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Синнер стал первым игроком, победившим Джоковича четыре раза подряд за последние 15 лет

Синнер стал первым игроком, победившим Джоковича четыре раза подряд за последние 15 лет
Янник Синнер
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Лидер мирового рейтинга из Италии Янник Синнер стал первым теннисистом, которому удалось обыграть Новака Джоковича четыре раза подряд за последние 15 лет, сообщает Tennis.com. Итальянец побеждал серба в финале Кубка Дэвиса — 2023, а также в 2024 году на Аustralian Оpen и в Шанхае. Накануне, 6 июня, Синнер взял верх над Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Янник Синнер стал пятым теннисистом в истории, которому удалось одержать четыре подряд победы над Джоковичем. До этого подобное удавалось Энди Роддику в период с 2009 по 2010 год, Рафаэлю Надалю (пять побед в 2008-2009 ), Роджеру Федереру (2006-2007) и Жо-Вильфриду Цонге (2008-2009).

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