Синнер стал первым игроком, победившим Джоковича четыре раза подряд за последние 15 лет

Лидер мирового рейтинга из Италии Янник Синнер стал первым теннисистом, которому удалось обыграть Новака Джоковича четыре раза подряд за последние 15 лет, сообщает Tennis.com. Итальянец побеждал серба в финале Кубка Дэвиса — 2023, а также в 2024 году на Аustralian Оpen и в Шанхае. Накануне, 6 июня, Синнер взял верх над Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос».

Янник Синнер стал пятым теннисистом в истории, которому удалось одержать четыре подряд победы над Джоковичем. До этого подобное удавалось Энди Роддику в период с 2009 по 2010 год, Рафаэлю Надалю (пять побед в 2008-2009 ), Роджеру Федереру (2006-2007) и Жо-Вильфриду Цонге (2008-2009).