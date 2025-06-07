Беккер отреагировал на слова Новака Джоковича про последний «Ролан Гаррос» в его карьере

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» немец Борис Беккер оценил слова Новака Джоковича о последнем выступлении на Открытом чемпионате Франции в его спортивной карьере.

6 июня сербский теннисист уступил в полуфинале соревнований на грунте лидеру рейтинга АТР Яннику Синнеру.

«Я хотел бы, чтобы Джокович вернулся на «Ролан Гаррос». Сейчас ему нужно хорошо пройти оставшуюся часть сезона, но для него это мог быть последний раз. Для меня это было своего рода проверкой перед Уимблдоном. Подача у Новака была на уровне, как и его выходы к сетке. Он хорошо готов физически и сделал всё правильно. Ничего страшного, что сегодня Джокович проиграл. Он всё ещё остаётся силой, с которой надо считаться», — приводит слова Беккера TNT Sports.