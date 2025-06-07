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Алькарас — о матчах с Джоковичем и Синнером: чаще всего это похоже на мучения

Алькарас — о матчах с Джоковичем и Синнером: чаще всего это похоже на мучения
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, что делает его очные матчи с итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем особенными.

«Я получаю удовольствие каждый раз, когда играю против них, потому что мне нравится эта борьба. Знаете, чаще всего это похоже на мучения, потому что они доводят тебя до предела. В то же время мне нравится, что эти матчи дают мне обратную связь насчёт того, как я могу стать лучше, лучшим игроком. Думаю, это важно и прекрасно. Независимо от того, выиграю я или нет, это даёт много цифр к размышлению. Это даёт мне обратную связь», – сказал Алькарас на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Ранее Янник Синнер обыграл Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:4, 7:5, 7:6 (7:3)) и вышел в финал турнира, где сыграет с Карлосом Алькарасом.

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