«Синнеру становилось комфортнее». Хенмэн — о полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025
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Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о борьбе в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 между Новаком Джоковичем и Янником Синнером. Он отметил, что продолжительность матча сыграла на руку итальянцу. Встреча в Париже продлилась 3 часа 17 минут.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|7 7
|
|5
|6 3
6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Розыгрыши были тяжёлыми. Не думаю, что матч решился только в физическом аспекте, но если взглянуть на счёт и три сета подряд, то это подчёркивает, насколько близкими были разрывы в них и насколько долгими были розыгрыши.
Синнер был готов, и это было частью его плана. Джокович — выдающийся атлет, один из лучших в истории тенниса, но с возрастом ему становится труднее. Чем дольше длился матч, тем комфортнее становилось Синнеру», — приводит слова Хенмэна TNT Sports.
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