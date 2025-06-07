«Синнеру становилось комфортнее». Хенмэн — о полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о борьбе в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 между Новаком Джоковичем и Янником Синнером. Он отметил, что продолжительность матча сыграла на руку итальянцу. Встреча в Париже продлилась 3 часа 17 минут.

«Розыгрыши были тяжёлыми. Не думаю, что матч решился только в физическом аспекте, но если взглянуть на счёт и три сета подряд, то это подчёркивает, насколько близкими были разрывы в них и насколько долгими были розыгрыши.

Синнер был готов, и это было частью его плана. Джокович — выдающийся атлет, один из лучших в истории тенниса, но с возрастом ему становится труднее. Чем дольше длился матч, тем комфортнее становилось Синнеру», — приводит слова Хенмэна TNT Sports.