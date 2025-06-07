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Елена Джокович поддержала своего супруга после поражения в матче с Янником Синнером

Елена Джокович поддержала своего супруга после поражения в матче с Янником Синнером
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Елена Джокович поддержала супруга — сербского теннисиста Новака Джоковича — после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Обладатель 24 титулов ТБШ уступил лидеру рейтинга АТР Яннику Синнеру со счётом 4:6, 5:7, 6:7 (3:7).

«Горжусь тобой, моя любовь», — написала Елена Джокович в социальных сетях.

Фото: социальные сети Новака Джоковича

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Матч Новак Джокович — Янник Синнер продолжался 3 часа 17 минут. За это время итальянский теннисист выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету представителя Сербии четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

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