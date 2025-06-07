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«Не доставлял много проблем». Джокович — о дискомфорте в ноге в полуфинале «РГ»

«Не доставлял много проблем». Джокович — о дискомфорте в ноге в полуфинале «РГ»
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Шестая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, насколько его беспокоила проблема с ногой во время полуфинального матча «Ролан Гаррос» – 2025, в котором он уступил итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 5:7, 6:7 (3:7)).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– Мы видели, как ты делал во время матча движения на растяжку ноги. Можешь рассказать, что с ней случилось?
– Она немного беспокоила меня на протяжении всего турнира, когда играл долгие матчи. Это что-то вроде мышечного спазма, за которым надо следить и контролировать. Думаю, чем дольше ты играешь на турнире, тем больше истощаешься физически. В принципе, это не доставляло мне слишком много проблем, так что не было помехой во время игры. Мои перемещения по корту были на 100% свободными. Так что я в порядке и не стал бы придавать особого значения всему этому, – сказал Джокович на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

В финале «Ролан Гаррос» – 2025 Янник Синнер сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который является действующим чемпионом турнира.

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