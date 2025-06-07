Карлос Алькарас выложил пост в поддержку Музетти после снятия итальянца с «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сделал публикацию в поддержку итальянского теннисиста Лоренцо Музетти, который накануне снялся с полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025 при счёте 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 в пользу представителя Испании.

«Держись, Лоренцо! Надеюсь, ты быстро поправишься! Никто не хочет побеждать таким образом, но я очень рад снова быть в финале «Ролан Гаррос», — написал Алькарас в социальных сетях.

Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За время игры Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. Музетти смог сделать за матч два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх.