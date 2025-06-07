Карлос Алькарас обнял Лоренцо Музетти после снятия итальянца с полуфинала «Ролан Гаррос»
Поделиться
Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас обнял соперника из Италии Лоренцо Музетти после снятия последнего с полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025. Музетти отказался от дальнейшей борьбы при счёте 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 в пользу представителя Испании.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 15:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 3
|0
|0
|
|7 7
|6
|2
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За время игры Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. Музетти смог сделать за матч два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх.
В финале Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2025
-
11:32
-
11:24
-
11:17
-
11:05
-
10:54
-
10:52
-
10:43
-
10:21
-
10:15
-
10:14
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:42
-
09:30
-
09:12
-
06:29
-
06:16
-
04:35
-
04:04
-
03:25
-
03:00
-
02:51
-
02:22
-
01:16
-
00:50
-
00:44
-
00:30
-
00:22
-
00:16
-
00:13
-
00:03
-
00:01
- 6 июня 2025
-
23:50