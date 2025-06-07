Карлос Алькарас обнял Лоренцо Музетти после снятия итальянца с полуфинала «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас обнял соперника из Италии Лоренцо Музетти после снятия последнего с полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025. Музетти отказался от дальнейшей борьбы при счёте 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 в пользу представителя Испании.

Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За время игры Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. Музетти смог сделать за матч два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх.

В финале Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.