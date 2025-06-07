«Я не Джокович и Соболенко». Алькарас отказался танцевать после выхода в финал «РГ»

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас отказался исполнять танец после выхода в финал Открытого чемпионата Франции — 2025. Такая необычная традиция есть у серба Новака Джоковича и белорусской спортсменки Арины Соболенко, которые после удачных матчей бросали друг другу вызов в танцевальном противостоянии.

«Я не Джокович и Соболенко. Я не буду танцевать, ребята», — приводит слова Алькараса пресс-служба «Ролан Гаррос».

В финале Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет с лидером рейтинга АТР итальянским теннисистом Янником Синнером. Встреча пройдёт завтра, 8 июня, и начнётся не ранее 16:00 мск.