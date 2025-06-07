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«Я не Джокович и Соболенко». Алькарас отказался танцевать после выхода в финал «РГ»

«Я не Джокович и Соболенко». Алькарас отказался танцевать после выхода в финал «РГ»
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас отказался исполнять танец после выхода в финал Открытого чемпионата Франции — 2025. Такая необычная традиция есть у серба Новака Джоковича и белорусской спортсменки Арины Соболенко, которые после удачных матчей бросали друг другу вызов в танцевальном противостоянии.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 15:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 0 0
4 		7 7 6 2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я не Джокович и Соболенко. Я не буду танцевать, ребята», — приводит слова Алькараса пресс-служба «Ролан Гаррос».

В финале Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет с лидером рейтинга АТР итальянским теннисистом Янником Синнером. Встреча пройдёт завтра, 8 июня, и начнётся не ранее 16:00 мск.

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