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Синнер рассказал, может ли его противостояние с Алькарасом стать величайшим в теннисе

Синнер рассказал, может ли его противостояние с Алькарасом стать величайшим в теннисе
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказал мнение о том, может ли его противостояние с испанцем Карлосом Алькарасом стать одним из величайших в теннисной истории.

– Как думаешь, может ли твоё соперничество с Карлосом Алькарасом стать одним из величайших в истории тенниса и посоперничать с теми, что были во времена «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. – Прим. «Чемпионата»)?
– На это нужно время (улыбается). Нужно время, чтобы начать сравнивать нас с «Большой тройкой» или «Большой четвёркой» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей. – Прим. «Чемпионата»). Если быть откровенным, я считаю, что он тот игрок, который делает меня лучше, заставляет работать на пределе возможностей. Мы с командой каждый раз пытаемся найти точки для роста перед каждым новым матчем с ним.

Я верю, что теннис или любой другой вид спорта должен иметь подобного рода противостояния, и мои игры с Карлосом потенциально могут стать одним из таких противостояний. Но сейчас появляется очень много отличных игроков, так что они могут внести свои коррективы, создать новые противостояния. Поэтому у меня нет точного ответа на этот вопрос, – сказал Синнер на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

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