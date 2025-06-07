Стало известно, сколько Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» — 2025

Шестой номер рейтинга WTA Мирра Андреева стала лидером по количеству полученного дохода среди россиян на Открытом чемпионате Франции — 2025. 18-летняя теннисистка заработала € 514 тыс., среди которых 440 тыс. за результаты в одиночном разряде, 74 тыс. — в парном.

Следом расположились Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, на счету которых по € 278,750 тыс. Даниил Медведев заработал € 78 тыс.

Призовые российских теннисистов на «Ролан Гаррос» — 2025 (в €):