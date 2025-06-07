Стало известно, сколько Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» — 2025
Шестой номер рейтинга WTA Мирра Андреева стала лидером по количеству полученного дохода среди россиян на Открытом чемпионате Франции — 2025. 18-летняя теннисистка заработала € 514 тыс., среди которых 440 тыс. за результаты в одиночном разряде, 74 тыс. — в парном.
Следом расположились Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, на счету которых по € 278,750 тыс. Даниил Медведев заработал € 78 тыс.
Призовые российских теннисистов на «Ролан Гаррос» — 2025 (в €):
|Теннисист
|Одиночный разряд
|Парный разряд
|Микст
|Сумма
|1
|Мирра Андреева
|440 000
|74 000
|514 000
|2-3
|Людмила Самсонова
|265 000
|13 750
|278 750
|2-3
|Екатерина Александрова
|265 000
|13 750
|278 750
|4
|Андрей Рублёв
|265 000
|265 000
|5
|Вероника Кудерметова
|168 000
|40 000
|208 000
|6
|Диана Шнайдер
|117 000
|74 000
|191 000
|7
|Карен Хачанов
|168 000
|168 000
|8
|Анастасия Потапова
|117 000
|40 000
|157 000
|9
|Камилла Рахимова
|78 000
|21 750
|99 750
|10
|Анастасия Павлюченкова
|78 000
|13 750
|91 750
|11-13
|Роман Сафиуллин
|78 000
|8750
|86 750
|11-13
|Полина Кудерметова
|78 000
|8750
|86 750
|11-13
|Анна Блинкова
|78 000
|8750
|86 750
|14-17
|Даниил Медведев
|78 000
|78 000
|14-17
|Анна Калинская
|78 000
|78 000
|14-17
|Эрика Андреева
|78 000
|78 000
|14-17
|Оксана Селехметьева
|78 000
|78 000
|18
|Елена Приданкина
|13 750
|13 750
|19-20
|Ирина Хромачёва
|8750
|2500
|11 250
|19-20
|Александра Панова
|8750
|2500
|11 250
Комментарии