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Стало известно, сколько Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» — 2025

Стало известно, сколько Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» — 2025
Мирра Андреева
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Шестой номер рейтинга WTA Мирра Андреева стала лидером по количеству полученного дохода среди россиян на Открытом чемпионате Франции — 2025. 18-летняя теннисистка заработала € 514 тыс., среди которых 440 тыс. за результаты в одиночном разряде, 74 тыс. — в парном.

Следом расположились Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, на счету которых по € 278,750 тыс. Даниил Медведев заработал € 78 тыс.

Призовые российских теннисистов на «Ролан Гаррос» — 2025 (в €):

ТеннисистОдиночный разрядПарный разрядМикстСумма
1Мирра Андреева440 00074 000514 000
2-3Людмила Самсонова265 00013 750278 750
2-3Екатерина Александрова265 00013 750278 750
4Андрей Рублёв265 000265 000
5Вероника Кудерметова168 00040 000208 000
6Диана Шнайдер117 00074 000191 000
7Карен Хачанов168 000168 000
8Анастасия Потапова117 00040 000157 000
9Камилла Рахимова78 00021 75099 750
10Анастасия Павлюченкова78 00013 75091 750
11-13Роман Сафиуллин78 000875086 750
11-13Полина Кудерметова78 000875086 750
11-13Анна Блинкова78 000875086 750
14-17Даниил Медведев78 00078 000
14-17Анна Калинская78 00078 000
14-17Эрика Андреева78 00078 000
14-17Оксана Селехметьева78 00078 000
18Елена Приданкина13 75013 750
19-20Ирина Хромачёва8750250011 250
19-20Александра Панова8750250011 250
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