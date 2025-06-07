Новак Джокович опубликовал пост после поражения от Янника Синнера на «Ролан Гаррос»

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович выложил пост после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025. 38-летний спортсмен похвалил итальянца Янника Синнера за игру и отметил, что скоро вновь выйдет на корт.

«Париж, благодарю тебя. Спасибо за невероятную поддержку в месте, которое очень много для меня значит. Честно говоря, это одна из самых тёплых поддержек за всю мою карьеру. Браво, Янник Синнер. Спасибо, «Ролан Гаррос». До скорой встречи», — написал Джокович в социальных сетях.

Ранее Джокович признался, что полуфинал с Синнером мог стать последним в его карьере на кортах «Ролан Гаррос».