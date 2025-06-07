Синнер — о матчах с Джоковичем: он постоянно заставляет тебя играть в свой лучший теннис

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, почему матчи с сербом Новаком Джоковичем можно считать одними из самых сложных в карьере.

«Конечно играть против Новака очень нервно. Когда ты играешь с лучшим теннисистом мира, то у тебя нет времени на то, чтобы немного расслабиться. Он постоянно заставляет тебя играть в свой лучший теннис, потому что может повернуть матч очень быстро в другом направлении. Один выигранный мяч может дать ему очень много энергии. Играть против него – словно постоянно находиться в стрессе. Очень важно быть спокойным, не торопиться, находить свои моменты в игре, что, как мне кажется, удалось сделать сегодня. В этом плане мне удалось быть в хорошем состоянии, но всё равно играть с Новаком – огромный стресс», – сказал Синнер на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Ранее Янник Синнер одержал победу над Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2025 (6:4, 7:5, 7:6 (7:3)). В финале турнира он сыграет с действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции испанцем Карлосом Алькарасом.