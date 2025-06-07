Тренер Соболенко — о финале «Ролан Гаррос»: надеюсь, мы увидим великолепный матч

Тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров высказался об ожиданиях от финала Открытого чемпионата Франции — 2025. Его подопечной предстоит сыграть с американкой Кори Гауфф.

Встреча Арины Соболенко и Кори Гауфф пройдёт 7 июня и начнётся не ранее 16:00 по московскому времени.

«Думаю, до этого момента всё было хорошо, ведь мы в финале, но это значит, что ещё ничего не завершено. Нужно немного подождать. Для нас главное — правильно распределить энергию, подготовиться к следующему сопернику и оставаться командой, которая готова к игре. Думаю, в остальном Арина показывает отличную игру, и я надеюсь, что она выйдет на корт в финале с тем же уровнем и той же энергией. Просто надеюсь, что мы увидим великолепный матч», — приводит слова Дуброва Punto de Break.