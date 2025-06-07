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Тренер Соболенко — о финале «Ролан Гаррос»: надеюсь, мы увидим великолепный матч

Тренер Соболенко — о финале «Ролан Гаррос»: надеюсь, мы увидим великолепный матч
Арина Соболенко и Антон Дубров
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Тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров высказался об ожиданиях от финала Открытого чемпионата Франции — 2025. Его подопечной предстоит сыграть с американкой Кори Гауфф.

Встреча Арины Соболенко и Кори Гауфф пройдёт 7 июня и начнётся не ранее 16:00 по московскому времени.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Думаю, до этого момента всё было хорошо, ведь мы в финале, но это значит, что ещё ничего не завершено. Нужно немного подождать. Для нас главное — правильно распределить энергию, подготовиться к следующему сопернику и оставаться командой, которая готова к игре. Думаю, в остальном Арина показывает отличную игру, и я надеюсь, что она выйдет на корт в финале с тем же уровнем и той же энергией. Просто надеюсь, что мы увидим великолепный матч», — приводит слова Дуброва Punto de Break.

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