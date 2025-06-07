Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Считаю себя счастливчиком». Синнер — о возможности играть матчи с Джоковичем

«Считаю себя счастливчиком». Синнер — о возможности играть матчи с Джоковичем
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, чему он научился у 24-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Я научился многим вещам. Мне повезло, я часто практиковался с ним ещё в совсем юном возрасте в Монако. Каждый раз, когда задавал какие-то вопросы, он довольно честно отвечал на них и это очень здорово.

Думаю, люди не видят, какой он на самом деле человек. Те, кто не знает его лично, у них другое представление о нём. Знаете, он очень добрый, отзывчивый, когда тебе что-то нужно. Я очень многому научился у него, и даже мой стиль игры, он, конечно, не такой, как у Новака, но вполне похож временами. Я смотрел множество видео его матчей и считаю себя счастливчиком, потому что имею возможность играть с ним на турнирах. Благодаря этим матчам ты можешь увидеть, что идёт не так в твоей игре. Поэтому, он очень важный игрок и человек для меня», – сказал Синнер на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
Синнер — о матчах с Джоковичем: он постоянно заставляет тебя играть в свой лучший теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android