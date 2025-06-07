Антон Дубров: возможно, победа Соболенко над Швёнтек была её лучшим матчем на грунте

Тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров высказал мнение, что на «Ролан Гаррос» — 2025 его подопечная провела лучший матч на грунтовом покрытии в этом сезоне. Соболенко в полуфинале обыграла Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.
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«Для нас это был отличный матч, большая победа. Но затем мы сказали, что турнир ещё не окончен. Мы отложили эмоции на потом. А после той игры мы сосредоточились на тренировках, на следующем сопернике и на том, что мы можем сделать. Уже после турнира мы посмотрим всю грунтовую часть сезона, обсудим встречу с Игой. Возможно, это был один из лучших её матчей на этом покрытии. Но сейчас, повторюсь, работа не завершена. Мы ещё в турнире. Для меня мы на половине пути», — приводит слова Дуброва Punto de Break.
Сегодня, 7 июня, Арина Соболенко сыграет в финале Открытого чемпионата Франции — 2025 с американкой Кори Гауфф. Матч начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- 7 июня 2025
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