Стефанос Циципас и Паула Бадоса посетили Диснейленд в Париже

Греческий теннисист Стефанос Циципас вместе с возлюбленной испанской теннисисткой Паулой Бадосой посетили парижский Диснейленд. Пара поделилась фотографиями из популярного места отдыха с подписчиками в социальных сетях.

Стефанос Циципас и Паула Бадоса Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Стефанос Циципас и Паула Бадоса Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Стефанос Циципас и Паула Бадоса Фото: из личного архива Паулы Бадосы

На Открытом чемпионате Франции — 2025 Стефанос Циципас дошёл до второго круга, где проиграл 167-й ракетке мира итальянскому теннисисту Маттео Джиганте со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6. Паула Бадоса в третьем круге престижных соревнований в Париже не смогла обыграть представительницу Австралии Дарью Касаткину. Счёт — 6:1, 7:5 в пользу Касаткиной.

Ранее стало известно о начале сотрудничества 20-й ракетки мира Циципаса с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.