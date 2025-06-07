Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас и Паула Бадоса посетили Диснейленд в Париже

Стефанос Циципас и Паула Бадоса посетили Диснейленд в Париже
Стефанос Циципас и Паула Бадоса
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас вместе с возлюбленной испанской теннисисткой Паулой Бадосой посетили парижский Диснейленд. Пара поделилась фотографиями из популярного места отдыха с подписчиками в социальных сетях.

Стефанос Циципас и Паула Бадоса

Стефанос Циципас и Паула Бадоса

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Стефанос Циципас и Паула Бадоса

Стефанос Циципас и Паула Бадоса

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Стефанос Циципас и Паула Бадоса

Стефанос Циципас и Паула Бадоса

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

На Открытом чемпионате Франции — 2025 Стефанос Циципас дошёл до второго круга, где проиграл 167-й ракетке мира итальянскому теннисисту Маттео Джиганте со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6. Паула Бадоса в третьем круге престижных соревнований в Париже не смогла обыграть представительницу Австралии Дарью Касаткину. Счёт — 6:1, 7:5 в пользу Касаткиной.

Ранее стало известно о начале сотрудничества 20-й ракетки мира Циципаса с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.

Материалы по теме
Циципас: помните летние вечера в детстве? Никакой спешки, никакого давления
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android