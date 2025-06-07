«Рафа сражался со своим шкафчиком». Агасси рассказал о курьёзном случае с Надалем

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Андре Агасси поделился ярким воспоминанием о том, как впервые увидел Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

– Хочешь, расскажу, когда я понял, что больше никогда его не обыграю? Помнишь те шкафчики, которые закрывались со щелчком? Я видел его сквозь шкафчики. Он ещё новичок в теннисе, смотрит на свой код, пытается разобраться. После что-то простонал раздражённо и снова пытался открыть. Посмотрел на код, тыкает, тыкает, тыкает — и не может открыть. Потом он ударил по шкафчику. Клянусь богом, он ударил шкафчик. Я подумал: «Он вообще серьёзно?» Потом он снова: тык, тык, тык — и шкафчик открывается. И он закричал: «Вамос!» («давай/вперёд» по-испански. – Прим. «Чемпионата»).

– Там никого не было и он сам себе крикнул «Вамос!»?

– Он сражался с этим шкафчиком, как на войне, и победил. И тогда я понял: «Я не смогу обыграть этого парня», — сказал Агасси в беседе с Энди Роддиком во время записи подкаста Served with Andy Roddick.

Отметим, что Андре Агасси и Рафаэль Надаль дважды играли друг с другом на протяжении карьеры. Оба матча выиграл испанский теннисист.