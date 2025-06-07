«Он не просто побеждает, а продолжает прогрессировать». Бартоли — об игре Синнера

Чемпионка Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли рассказала, какие моменты в игре итальянца Янника Синнера поражают её больше всего.

«То, что меня по-настоящему поражает, — это не просто то, что он побеждает, а то, что он продолжает прогрессировать. Мы это увидели, например, по его позиции при приёме подачи — она изменилась. Такие люди постоянно стремятся к улучшению, и именно это в конечном счёте отличает настоящих чемпионов. Я не знаю, можно ли назвать его Новаком Джоковичем 2.0, но с точки зрения способности усваивать новую информацию и сразу применять её — он невероятно силён», – приводит слова Бартоли We Love Tennis.

Ранее Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.