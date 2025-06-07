Арина Соболенко и Кори Гауфф прибыли на стадион перед финалом «Ролан Гаррос»

Участницы финала «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко и представительница США второй номер рейтинга WTA Кори Гауфф прибыли на стадион перед началом решающего матча турнира.

Видео приезда на стадион спортсменок опубликовала пресс-служба Открытого чемпионата Франции в социальных сетях.

Теннисистки проводили 10 очных встреч, счёт в которых равный. На грунте также каждая из соперниц взяла одинаковое количество матчей — по одному.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025