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Арина Соболенко и Кори Гауфф прибыли на стадион перед финалом «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко и Кори Гауфф прибыли на стадион перед финалом «Ролан Гаррос»
Арина Соболенко
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Участницы финала «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко и представительница США второй номер рейтинга WTA Кори Гауфф прибыли на стадион перед началом решающего матча турнира.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Видео приезда на стадион спортсменок опубликовала пресс-служба Открытого чемпионата Франции в социальных сетях.

Теннисистки проводили 10 очных встреч, счёт в которых равный. На грунте также каждая из соперниц взяла одинаковое количество матчей — по одному.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025

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