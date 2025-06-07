Арина Соболенко и Кори Гауфф прибыли на стадион перед финалом «Ролан Гаррос»
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Участницы финала «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко и представительница США второй номер рейтинга WTA Кори Гауфф прибыли на стадион перед началом решающего матча турнира.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Видео приезда на стадион спортсменок опубликовала пресс-служба Открытого чемпионата Франции в социальных сетях.
Теннисистки проводили 10 очных встреч, счёт в которых равный. На грунте также каждая из соперниц взяла одинаковое количество матчей — по одному.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025
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