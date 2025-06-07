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Тарпищев: Мирра Андреева и Диана Шнайдер возьмут золото Олимпиады-2028

Тарпищев: Мирра Андреева и Диана Шнайдер возьмут золото Олимпиады-2028
Шамиль Тарпищев
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Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер станут обладательницами золотой медали в парном разряде на Олимпиаде-2028 в США. Он также рассказал, почему их тандем не смог стать первым на Играх-2024.

«Есть существенная недоработка тренеров, потому что они не успели в силу многих причин. Сейчас не все могут летать и ездить, тяжёлые локации. Но сам факт, что недоделан один элемент — выходы к сетке с розыгрышей очка, выходы с приёма и с подачи. Если бы они были здесь (в России) до 18 лет, то у них это было бы.

Андреева и Шнайдер проиграли Олимпийские игры только по одной простой причине — в открытом бою они выигрывали итальянок, но со второго сета итальянки стали играть от защиты в задней линии на контратаках. И наши потерялись. В этом недостаток существенный.

Я думаю, что эта пара в Лос-Анджелесе возьмёт золото», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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