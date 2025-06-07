Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв поделился фотографиями на фоне Эйфелевой башни в Париже

Андрей Рублёв поделился фотографиями на фоне Эйфелевой башни в Париже
Андрей Рублёв
Комментарии

Российский теннисист 15-я ракетка мира Андрей Рублёв поделился в социальных сетях своими фотографиями, на фоне которых видна Эйфелева башня. Спортсмен сделал несколько снимков из окна с красивым видом на фоне пейзажей французской столицы.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Напомним, Андрей Рублёв на Открытом чемпионате Франции — 2025 дошёл до 1/8 финала, где уступил первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 6:1, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа. Россиянин смог семь раз подать навылет. Он также допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синнера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Материалы по теме
Соболенко и Гауфф бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Live
Соболенко и Гауфф бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android