Андрей Рублёв поделился фотографиями на фоне Эйфелевой башни в Париже

Российский теннисист 15-я ракетка мира Андрей Рублёв поделился в социальных сетях своими фотографиями, на фоне которых видна Эйфелева башня. Спортсмен сделал несколько снимков из окна с красивым видом на фоне пейзажей французской столицы.

Андрей Рублёв Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Андрей Рублёв Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Андрей Рублёв Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Напомним, Андрей Рублёв на Открытом чемпионате Франции — 2025 дошёл до 1/8 финала, где уступил первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 6:1, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа. Россиянин смог семь раз подать навылет. Он также допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синнера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.