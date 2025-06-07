«Теперь он артист, а не машина». Матс Виландер — о новом этапе карьеры Новака Джоковича

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказал мнение о том, насколько эволюционировала игра серба Новака Джоковича по сравнению с прошлыми сезонами его карьеры.

«Невероятно интересно наблюдать за всеми этими тактическими вариантами, которые он выкладывает на стол. Раньше он играл как машина. Сегодня он настоящий артист, способный на удары, которые появляются будто из ниоткуда. Если бы он продолжал играть как раньше, то просто выдохся бы. Но он прекрасно умеет слушать своё тело. И говорить себе: «Сейчас я немного устал, нужно сыграть подача – выход к сетке». У него такой арсенал, такое разнообразие ударов, что, как по мне, этот этап его карьеры — самый интересный. Мне нравится, когда великий чемпион, даже если не побеждает, никогда не сдаётся. Мне нравится видеть, как они реагируют, столкнувшись с трудностями», – приводит слова Виландера We Love Tennis.

Ранее Новак Джокович уступил в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» – 2025 первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 5:7, 6:7 (3:7).