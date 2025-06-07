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Диана Шнайдер прекратила сотрудничество с Мариушем Копилом

Диана Шнайдер прекратила сотрудничество с Мариушем Копилом
Диана Шнайдер
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Российская теннисистка 12-я ракетка мира Диана Шнайдер перестала работать с румынским специалистом Мариушем Копилом. Об этом в субботу, 7 июня, тренер сообщил в социальных сетях.

«Диана, удачи в теннисной карьере и спасибо тебе за всё», — написал Копил в социальных сетях.

Подробности расставания спортсмена и тренера пока неизвестны. Шнайдер начала сотрудничество с Копилом в конце мая 2025 года перед стартом «Ролан Гаррос».

На Открытом чемпионате Франции — 2025 Диана Шнайдер дошла до второго круга, где уступила украинской теннисистке Даяне Ястремской со счётом 5:7, 5:7. В парном разряде вместе с Миррой Андреевой ей удалось выйти в полуфинал.

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