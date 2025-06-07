Жюстин Энен и Андре Агасси вручат кубки победителям «Ролан Гаррос» — 2025
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Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Андре Агасси и семикратная победительница ТБШ бельгийка Жюстин Энен вручат кубки чемпионам Открытого чемпионата Франции — 2025.
Энен передаст трофей в руки победительницы женского одиночного разряда, а Агасси вручит титул сильнейшему в мужских соревнованиях. Представительница Бельгии выигрывала «Ролан Гаррос» в 2003, 2005-2007 годах, а американец становился сильнейшим в Париже в 1999-м.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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2
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025.
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