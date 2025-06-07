Жюстин Энен и Андре Агасси вручат кубки победителям «Ролан Гаррос» — 2025

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Андре Агасси и семикратная победительница ТБШ бельгийка Жюстин Энен вручат кубки чемпионам Открытого чемпионата Франции — 2025.

Энен передаст трофей в руки победительницы женского одиночного разряда, а Агасси вручит титул сильнейшему в мужских соревнованиях. Представительница Бельгии выигрывала «Ролан Гаррос» в 2003, 2005-2007 годах, а американец становился сильнейшим в Париже в 1999-м.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025.