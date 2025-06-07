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Агасси — Андрею Медведеву: снова быть рядом — приятнее, чем снова выйти на корт

Агасси — Андрею Медведеву: снова быть рядом — приятнее, чем снова выйти на корт
Андре Агасси
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Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси встретился с бывшей четвёртой ракеткой мира украинским спортсменом Андреем Медведевым, с которым 26 лет назад сыграл финал «Ролан Гаррос» 1999 года. Тогда победа осталась за американцем. Агасси победил со счётом 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4. Для Андре этот титул стал единственным на грунтовом мэйджоре.

Агасси: Вернуться сюда и снова быть рядом — это приятнее, чем снова выйти на корт.

Медведев: (о финале «Ролан Гаррос» — 1999) Думаю, это была магия момента. Мы оба понимали, что творим историю. Если выигрывает Андре — он получает карьерный «Большой шлем». Если выигрываю я — это тот турнир, на котором все считали, что я заслуживал победы, если немного оглянуться на мою карьеру.

Если можно сказать, что ты рад проиграть кому-то, то я рад был проиграть Андре. Это человек, которого я уважаю. Человек, который привнёс в теннис столько красок и яркости. Мы все его уважали. Видеть, как он берёт карьерный «Шлем», быть с ним на одной сцене — это большая честь. Я рад, что был частью этого», — приводит слова Агасси и Медведева TNT Sports.

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