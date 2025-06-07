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Австрийская теннисистка Лилли Таггер стала чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» — 2025

Австрийская теннисистка Лилли Таггер стала чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» — 2025
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508-я ракетка мира австрийская теннисистка Лилли Таггер стала чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в финале турнира британку Ханну Клугман, занимающую 572-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:2, 6:0.

Финальный матч в женском одиночном юниорском турнире продлился 1 час 18 минут. За время игры Таггер сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Ханна Клугман не смогла сделать за матч ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти в игре.

Юниорский турнир «Ролан Гаррос» – 2025 среди девушек проходил с 1 по 7 июня.

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