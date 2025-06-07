Анастасия Захарова прошла в финал квалификации турнира WTA-500 в Лондоне

108-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации травяного турнира WTA-500 в Лондоне, обыграв британку Даниэлу Пияни (988-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Матч продлился 1 час 24 минуты. Анастасия Захарова за время игры сделала семь подач навылет и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из четырёх. Даниэла Пияни сделала в игре два эйса, допустила шесть двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх за игру.

В финале квалификации Анастасия Захарова сыграет с победительницей матча между американкой Алисией Паркс и канадкой Кэрол Джао.