«Кто-то любит классическую музыку, а кто-то — рэп». Турсунов сравнил Синнера и Алькараса

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов сравнил лидеров мужского тура итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Наверное, я тоже менее темпераментный, поэтому мне в этом Синнер больше импонирует. Но я не к тому, что меня улыбки Алькараса раздражают. Мне кажется, это очень круто. Янник более стабилен в принятии решений, и это тоже более мне импонирует. Янник, конечно, более дисциплинированный, может быть, для кого-то он более скучный. Всё-таки, когда у Алькараса проходят удары навылет, они выглядят менее хирургическими, чем у Синнера. Они у Карлоса кажутся более яркими, а у Янника – «клиническими», холодными, как хирург какой-то, который отрезал скальпелем.

Я рассматриваю это с точки зрения тенниса. Эффективность гораздо выше у Янника. Мне нравится холодная выверенность и техническое совершенство вместо ярких эмоций. Кто-то любит классическую музыку, а кто-то поп или рэп, для меня Янник – это человек, который идеально исполняет классическую музыку, он её просто поднимает на какой-то новый уровень», — сказал Турсунов в своём телеграм-канале.