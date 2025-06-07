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Камилла Рахимова не смогла выйти в финал квалификации турнира WTA-500 в Лондоне

Камилла Рахимова не смогла выйти в финал квалификации турнира WTA-500 в Лондоне
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86-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал квалификации турнира WTA-500 в Лондоне, проиграв австралийке Мэддисон Инглис (156-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За время матча Рахимова сделала восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт в игре. Мэддисон Инглис сделала восемь эйсов в игре, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В финале квалификации к турниру в Лондоне Инглис сыграет с победительницей встречи между шведкой Микой Стойсавлевич и австралийкой Присциллой Хон.

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