Видео: Арина Соболенко веселится с командой перед финалом «Ролан Гаррос» — 2025
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко весело проводит время с командой перед финалом Открытого чемпионата Франции — 2025. Видео опубликовала пресс-служба турнира в социальных сетях.
Напомним, финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт сегодня, 8 июня. Арина Соболенко встретится с представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Начало матча запланировано на 16:00 мск.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
|1
|2
|3
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2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Теннисистки проводили 10 очных встреч, в которых каждая из них победила одинаковое количество раз.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025.
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