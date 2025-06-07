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Видео: Арина Соболенко веселится с командой перед финалом «Ролан Гаррос» — 2025

Видео: Арина Соболенко веселится с командой перед финалом «Ролан Гаррос» — 2025
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко весело проводит время с командой перед финалом Открытого чемпионата Франции — 2025. Видео опубликовала пресс-служба турнира в социальных сетях.

Напомним, финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт сегодня, 8 июня. Арина Соболенко встретится с представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Начало матча запланировано на 16:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Теннисистки проводили 10 очных встреч, в которых каждая из них победила одинаковое количество раз.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

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