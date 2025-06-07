Видео: Арина Соболенко веселится с командой перед финалом «Ролан Гаррос» — 2025

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко весело проводит время с командой перед финалом Открытого чемпионата Франции — 2025. Видео опубликовала пресс-служба турнира в социальных сетях.

Напомним, финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт сегодня, 8 июня. Арина Соболенко встретится с представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Начало матча запланировано на 16:00 мск.

Теннисистки проводили 10 очных встреч, в которых каждая из них победила одинаковое количество раз.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025.