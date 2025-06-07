«Сейчас физически он сильнее, чем когда-либо». Беккер — о форме Алькараса на «РГ»

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» немец Борис Беккер высказал мнение о том, в каком компоненте игры испанец Карлос Алькарас превосходит своих соперников в матчах на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Это невероятно. Алькарас не всегда показывал лучший теннис по ходу турнира. Он ошибался в матче против Музетти — и в первом сете, и на тай-брейке второго, но внезапно он снова был в игре. Всё потому, что он сейчас физически сильнее, чем когда-либо. У Карлоса колоссальная мощь, и соперники просто не справляются с этим», – приводит слова Беккера Eurosport Spain.

Напомним, Карлос Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос» – 2025, где сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Финал турнира запланирован на 8 июня.