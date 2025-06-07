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«Ответила на сообщение через три секунды». Циципас — о знакомстве с Бадосой

«Ответила на сообщение через три секунды». Циципас — о знакомстве с Бадосой
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и 20-й номер рейтинга ATP грек Стефанос Циципас поделились подробностями своего знакомства.

– Расскажите, как вы познакомились?

Циципас: Паула играла на турнире в Риме, я в это время был в ложе игроков и смотрел её матч. Сразу подумал о том, какая она красивая, когда увидел её. Позже решил, что если она выиграет в этом матче, то напишу и поздравлю с победой и тем, как замечательно она выглядит (смеётся). Паула ответила на сообщение где-то через три секунды…

Бадоса: На самом деле, у меня была дилемма. Если честно, он нравился мне, и тут я получаю сообщение от него. Помню, как я тогда спросила совета у своей команды: «Стоит ли мне отвечать на сообщение не сразу?» Но я решила ответить быстро и посмотреть, как всё пойдёт дальше.

— Он как-то пытался выделяться своими сообщениями?

Бадоса: Очень. Это были какие-то личные истории, сообщения с глубоким смыслом, романтичные. Он был настоящим джентльменом, – рассказали теннисисты в студии Tennis channel.

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