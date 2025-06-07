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Шамиль Тарпищев: Андреева не выдержала психологическую нагрузку

Шамиль Тарпищев: Андреева не выдержала психологическую нагрузку
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Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, из-за чего российская теннисистка Мирра Андреева уступила в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» – 2025 француженке Лоис Буассон (6:7 (6:8), 3:6).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Андреева не выдержала психологическую нагрузку. Но молодая девочка – это ещё придёт. Но есть люди, такие как Медведев, которые любят, когда против него болеют. Это вызывает злость, за счёт этого он играет. Да ещё и комментирует после матча. Психологические портреты у всех разные», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции проходят с 25 мая по 7 июня. В финале турнира сыграют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и вторая ракетка мира американка Кори Гауфф.

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