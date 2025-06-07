Шамиль Тарпищев: Андреева не выдержала психологическую нагрузку

Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, из-за чего российская теннисистка Мирра Андреева уступила в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» – 2025 француженке Лоис Буассон (6:7 (6:8), 3:6).

«Андреева не выдержала психологическую нагрузку. Но молодая девочка – это ещё придёт. Но есть люди, такие как Медведев, которые любят, когда против него болеют. Это вызывает злость, за счёт этого он играет. Да ещё и комментирует после матча. Психологические портреты у всех разные», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции проходят с 25 мая по 7 июня. В финале турнира сыграют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и вторая ракетка мира американка Кори Гауфф.