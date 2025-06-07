Шамиль Тарпищев: Андреева не выдержала психологическую нагрузку

Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, из-за чего российская теннисистка Мирра Андреева уступила в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» – 2025 француженке Лоис Буассон (6:7 (6:8), 3:6).
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Андреева не выдержала психологическую нагрузку. Но молодая девочка – это ещё придёт. Но есть люди, такие как Медведев, которые любят, когда против него болеют. Это вызывает злость, за счёт этого он играет. Да ещё и комментирует после матча. Психологические портреты у всех разные», – приводит слова Тарпищева ТАСС.
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции проходят с 25 мая по 7 июня. В финале турнира сыграют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и вторая ракетка мира американка Кори Гауфф.
- 7 июня 2025
-
17:35
-
17:22
-
17:16
-
16:55
-
16:43
-
16:27
-
16:17
-
16:13
-
16:07
-
15:22
-
15:05
-
14:57
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:28
-
14:09
-
13:57
-
13:41
-
13:30
-
13:19
-
13:04
-
13:00
-
12:49
-
12:36
-
12:28
-
12:12
-
12:02
-
12:00
-
11:59
-
11:56
-
11:47
-
11:43
-
11:32
-
11:24