«Крик — часть её личности». Ализе Корне высказалась о поведении Арины Соболенко на корте

Бывшая 11-я ракетка мира 35-летняя французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала поведение первой ракетки мира Арины Соболенко на корте во время игры. Она провела параллель с лидером тура и Марией Шараповой, а также Викторией Азаренко.

«Она впечатляет физически. Громко кричит, вопит от ярости, когда выигрывает очки. Видно всю её решимость в каждом ударе. И, когда находишься напротив неё, не до шуток. Раздражает ли, когда она слишком громко кричит? Знаете, я выросла в эпоху Шараповой, так что криков при ударах я наслышалась — и выше по тону. Шарапова, Азаренко… Я могу вам сказать, что это была ещё другая тональность. Соболенко в том же духе, но в конечном счёте она так много вкладывает в мяч, что ей это прощается, потому что это часть её интенсивности, её силы, и это часть её образа. Как я уже говорила, она — тигрица. Она это принимает, у неё это вытатуировано на руке. И этот крик — часть её личности», — приводит слова Корне We love tennis.

В эти минуты в Париже начинается финал «Ролан Гаррос» — 2025, в котором сыграют Арина Соболенко и Кори Гауфф. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.