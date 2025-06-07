Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Крик — часть её личности». Ализе Корне высказалась о поведении Арины Соболенко на корте

«Крик — часть её личности». Ализе Корне высказалась о поведении Арины Соболенко на корте
Ализе Корне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая 11-я ракетка мира 35-летняя французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала поведение первой ракетки мира Арины Соболенко на корте во время игры. Она провела параллель с лидером тура и Марией Шараповой, а также Викторией Азаренко.

«Она впечатляет физически. Громко кричит, вопит от ярости, когда выигрывает очки. Видно всю её решимость в каждом ударе. И, когда находишься напротив неё, не до шуток. Раздражает ли, когда она слишком громко кричит? Знаете, я выросла в эпоху Шараповой, так что криков при ударах я наслышалась — и выше по тону. Шарапова, Азаренко… Я могу вам сказать, что это была ещё другая тональность. Соболенко в том же духе, но в конечном счёте она так много вкладывает в мяч, что ей это прощается, потому что это часть её интенсивности, её силы, и это часть её образа. Как я уже говорила, она — тигрица. Она это принимает, у неё это вытатуировано на руке. И этот крик — часть её личности», — приводит слова Корне We love tennis.

В эти минуты в Париже начинается финал «Ролан Гаррос» — 2025, в котором сыграют Арина Соболенко и Кори Гауфф. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме
Соболенко и Гауфф бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Live
Соболенко и Гауфф бьются за титул «Ролан Гаррос»! Кому достанется ТБШ на грунте? LIVE!
Материалы по теме
Видео: Арина Соболенко веселится с командой перед финалом «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android