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Режиссёр Спайк Ли посетил финал «Ролан Гаррос» — 2025 между Соболенко и Гауфф

Режиссёр Спайк Ли посетил финал «Ролан Гаррос» — 2025 между Соболенко и Гауфф
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Известный американский кинорежиссёр и продюсер, обладатель премии «Оскар» Спайк Ли стал гостем финала «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. Сегодня, 7 июня, в Париже в решающем матче играют Арина Соболенко и Кори Гауфф.

Спайк Ли является автором картин «Делай, как надо», «Малкольм Икс» и «25-й час». На его счету две победы на премии «Оскар» (2015, 2019), две статуэтки «Эмми» и Гран-при Каннского кинофестиваля.

Спайк Ли

Спайк Ли

Фото: пресс-служба «Ролан Гаррос»

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Кори Гауфф.

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