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Фото: известный французский актёр Омар Си пришёл на финал Соболенко — Гауфф на «РГ»

Фото: известный французский актёр Омар Си пришёл на финал Соболенко — Гауфф на «РГ»
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Французский актёр Омар Си посетил финал Открытого чемпионата Франции — 2025 в женском одиночном разряде. Сегодня, 7 июня, в Париже в решающем матче играют Арина Соболенко и Кори Гауфф.

Омар Си

Омар Си

Фото: пресс-служба «Ролан Гаррос»

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
6
6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Омар Си наиболее известен как актёр, исполнявший роль Дрисса в картине «1+1». За эту работу он получил премию «Сезар» в номинации за лучшую мужскую роль. Он также снимался в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Мир Юрского периода».

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Кори Гауфф.

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