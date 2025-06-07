Фото: известный французский актёр Омар Си пришёл на финал Соболенко — Гауфф на «РГ»

Французский актёр Омар Си посетил финал Открытого чемпионата Франции — 2025 в женском одиночном разряде. Сегодня, 7 июня, в Париже в решающем матче играют Арина Соболенко и Кори Гауфф.
Омар Си
Фото: пресс-служба «Ролан Гаррос»
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Омар Си наиболее известен как актёр, исполнявший роль Дрисса в картине «1+1». За эту работу он получил премию «Сезар» в номинации за лучшую мужскую роль. Он также снимался в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Мир Юрского периода».
Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Кори Гауфф.
- 7 июня 2025
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